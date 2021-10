Ciclismo: Nibali vince l’ultima tappa e si aggiudica il Giro di Sicilia

Mascali, 1 ott. – (Adnkronos) – Vincenzo Nibali trionfa nel Giro di Sicilia. Il 36enne messinese si impone nella quarta e ultima frazione grazie ad un attacco da lontano in salita, a 22 km dal traguardo e arrivando in solitaria sul traguardo di Mascali. Nella classifica generale precede lo spagnolo Alejandro Valverde di 46″. Per Nibali è la prima vittoria da oltre due anni, dalla penultima tappa del Tour de France 2019 e il primo successo sulle strade di casa. “Un’emozione incredibile vincere in casa, indescrivibile. Dentro di me sta esplodendo una emozione che non so descrivere”, le sue parole all’arrivo.