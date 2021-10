Calcio: Inzaghi, ‘contro il Sassuolo servirà la migliore Inter’

Milano, 1 ott. – (Adnkronos) – “Contro il Sassuolo sarà una partita non semplice, è la settima in venti giorni, perciò un po’ di fatica fisica e mentale c’è. Loro giocano benissimo e hanno ottime individualità. Servirà la migliore Inter per fare risultato”. Così l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi presenta la sfida con il Sassuolo in programma domani al Mapei Stadium. Possibile qualche rotazione? “Oggi è il primo giorno che troverò la squadra al completo, perciò parleremo e valuteremo le condizioni e il recupero di ognuno. Domani sceglierò l’undici migliore”, aggiunge Inzaghi in conferenza stampa.