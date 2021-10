Amministrative: Fratoianni, ‘al voto per coalizioni larghe e progressiste’

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – “Manca davvero poco, poche ore dall’appuntamento del 3 e 4 ottobre. Andate a votare e andate a votare per le coalizioni larghe democratiche e progressiste, per la sinistra, per le liste della sinistra in tutta Italia. E sconfiggere così una brutta destra, aggressiva e pericolosa”. Lo afferma Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana in un videoappello sui social.

“E soprattutto per costruire le condizioni – prosegue il leader di SI – in grado di trasformare le nostre città nel segno della solidarietà, per mettere al centro i diritti del lavoro, per rimettere al centro la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, contro la precarietà, per dire basta al consumo di suolo, per il diritto all’abitare”.

“Per ricostruire – conclude Fratoianni – una rete di servizi sociali universali che diano forza alle comunità, combattano la solitudine e la disperazione. Si può fare anche grazie al vostro voto alle liste di sinistra, civiche ed ecologiste”.