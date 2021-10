(Adnkronos) – Milano, 30 settembre 2021 – Adnkronos è Media Partner della Milano Wine Week 2021. Dal 2 al 10 ottobre prende vita a Milano una manifestazione giovane e innovativa dedicata agli addetti ai lavori e agli amanti del vino. L’accordoè stato firmato dal Presidente della Milano Wine Week Federico Gordini e dal Presidente del Gruppo Adnkronos, Giuseppe Marra.

La particolarità di questa manifestazione è data dall’ampio respiro internazionale: sono ben 11 le città internazionali collegate alla Milano Wine Week che ospiteranno oltre 100 appuntamenti nel corso della manifestazione dedicati agli operatori di 7 mercati di fondamentale importanza per l’export (USA, Canada, UK, Russia, Cina, Giappone, Hong Kong). Un evento che va oltre i confini per coinvolgere e riunire l’intero mondo del vino e per spingere un rilancio dell’Italia sui mercati esteri.

Verrà prodotto uno speciale tematico sul sito adnkronos.com e trasmessa la diretta dei principali eventi della Milano Wine Week. Grazie alla multimedialità del Gruppo Adnkronos verranno valorizzati i contenuti della manifestazione attraverso un’ampia distribuzione con l’utilizzo di numerosi canali. Da sempre al passo con le nuove tecnologie e alla costante ricerca di innovazione Adnkronos coglie i fenomeni di tendenza e li traduce in prodotti editoriali per i lettori.

“Adnkronos – spiega Pietro Giovanni Zoroddu, Direttore Generale del Gruppo Adnkronos – è lieta di associare il suo nome ad un evento così importante come la Milano Wine Week che rappresenta un appuntamento di richiamo per tutti gli appassionati e professionisti del mondo vino. Un evento come questo si sposa perfettamente con la vocazione digitale e la multimedialità del Gruppo Adnkronos. L’utilizzo di diversi canali, infatti, è da sempre il nostro punto di forza”.

“Siamo onorati di questo progetto di collaborazione con Adnkronos”, afferma Federico Gordini, ideatore e presidente della Milano Wine Week. “Auspichiamo che questo sia solo l’inizio di un sodalizio a lungo termine, con l’obiettivo comune di dare risalto alla comunicazione di tutta la filiera vitivinicola italiana. Gli eventi più istituzionali – a partire dalla conferenza stampa di presentazione in programma il 4 ottobre a Palazzo Bovara –, i forum e alcuni appuntamenti in agenda avranno l’opportunità di essere fruibili da una platea più ampia, grazie alla messa in onda in tempo reale sui canali di Adnkronos. Questo è indubbiamente un valore aggiunto che ci aiuta ad amplificare la comunicazione e a raggiungere un pubblico più vasto ed interessato. La sinergia con Adnkronos permetterà anche in futuro, ben oltre la manifestazione, una costruttiva condivisione di idee e progettualità”.