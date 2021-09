Roma: Letta, ‘confronto tra noi e destre, no alternative o di qua o di là’**

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Il confronto è tra noi e le destre, non ci sono alternative”. Così Enrico Letta ad un’iniziativa elettorale con Roberto Gualtieri e Andrea Casu a Primavalle. “O di qua o di là, o è Roberto Gualtieri il sindaco di Roma oppure altre scelte saranno negative per Roma e romani”.

“Se lunedì 18 ottobre festeggeranno la Meloni e le destre non sarà un buona notizia per l’Italia, per Roma e per Primavalle, non sarà una buona notizia per nessuno di noi. Ma questo passa attraverso la capacità di convincere in questi ultimi giorni che il voto per Gualtieri non sarà solo un voto per farlo sindaco al secondo turno. Un voto forte per Gualtieri al primo turno sarà fondamentale per arrivare alla campagna del ballottaggio e portarla alla vittoria finale”.