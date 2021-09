Quirinale: Letta, ‘Draghi al Colle e poi voto, non è l’interesse dell’Italia’

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Quando ascolto i ministri di Fi dentro questo governo, ascolto cose sempre ragionevoli”. E quelli da quelli della Lega? “Sì, tranne le ultime di Giorgetti quando nell’intervista dice che si sbaracca, si manda Draghi al Quirinale e si va al voto, secondo me non è l’interesse dell’Italia”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Porta a Porta che andrà in onda stasera.

“L’interesse dell’Italia di oggi è che questo governo duri, ci rappresenti in Ue e faccia scudo a qualsiasi crisi possa esserci e faccia spendere bene tutti questi soldi europei. A Draghi nessuno dice di no”.