Migranti: Molteni, ‘da Salvini risposta a modelli accoglienza come Riace’

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Non commento mai le sentenze, che rispetto, in particolare quelle non definitive. La vicenda conferma però il fallimento delle politiche di ospitalità e di integrazione della sinistra che considerava Riace un modello di accoglienza”. Lo afferma Nicola Molteni, deputato della Lega e sottosegretario al’Interno.

“La risposta a questo fallimentare sistema di gestione dell’immigrazione -ricorda- furono i decreti sicurezza di Salvini, che rivendico. Strumenti nati per arginare una immigrazione senza regole e una presunta integrazione che non ha tutelato e reinserito i veri profughi ma semplicemente alimentato un sistema di accoglienza che ha arricchito pochi e non tutelato i bisognosi. I decreti Salvini sono stati uno strumento per ridurre sbarchi, per evitare invisibili, fantasmi e marginalizzati sui territori e contenere i costi della finta accoglienza. Cancellarli è stato un errore. Oggi con quasi 47 mila sbarchi rischiamo di tornare a quella stagione che ha rappresentato un problema per gli italiani e per i veri titolari di protezione internazionale”.