Centrodestra: Berlusconi, ‘da lunedì a Roma per rilanciarlo, uno scherzo Salvini o Meloni premier’

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Forse già da lunedì prossimo i medici mi daranno via libera per tornare a Roma, dove voglio riprendere subito a lavorare, per rilanciare Forza Italia e per unire il centrodestra”. Lo dice Silvio Berlusconi, in un’intervista rilasciata a ‘La Stampa’ nel giorno del suo 85/mo compleanno.

“È chiaro -aggiunge- che abbiamo problemi, ma proprio per questo voglio tornare in campo al più presto. Anche in questo caso mancano i leader. Siamo sinceri: ma se Draghi va a fare il Presidente della Repubblica poi a chi dà l’incarico di fare il nuovo Governo? A Salvini? Alla Meloni? Ma dai, non scherziamo”.