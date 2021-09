Referendum: Ceccanti, ‘sbagliato e strumentale atteggiamento Lega’

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “Bisogna sempre tener ben distinto il piano delle regole, che devono essere uguali per tutti, dalla competizione che si svolge dopo sulla base delle regole condivise. E’ pertanto sbagliato perché strumentale l’atteggiamento della Lega che per i propri referendum aveva chiesto e ottenuto il rinvio a fine ottobre, mentre per quelli che non condivide si rifiuta di votare un’analoga regola in Consiglio dei Ministri. Viene in mente la nota e inaccettabile frase di Giovanni Giolitti: ‘le leggi per i nemici si applicano, per gli amici si interpretano’”. Così Stefano Ceccanti del Pd.