Governo: Draghi, ‘mantenere credibilità Italia e lo si fa continuando a crescere’**

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “Tutto quello che viene fatto per tenere su la crescita è coerente con la discesa del debito e quello che non risponde a equità, sostenibilità e crescita non va bene. Poi, c’è un problema di traguardi: se uno manca questi traguardi danneggia la credibilità di questo Paese”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

“Oggi è un momento buono per il Paese, il Paese è credibile” come dimostrano “i tassi d’interesse bassi, lo spread basso. Occorre mantenere questa credibilità e si mantiene continuando a crescere”.