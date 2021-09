Calcio: stampa spagnola ironica con il Real, ‘fermato dallo sceriffo’

Madrid, 29 set. (Adnkronos) – “Fermato dallo sceriffo”. Questo il titolo del quotidiano sportivo spagnolo Mundo Deportivo dopo la sorprendente sconfitta per 2-1 del Real Madrid in casa per mano dei campioni della Moldavia Sheriff Tiraspol in Champions League. Il Real è perseguitato dalla sfortuna nel suo stadio Santiago Bernabeu, che ha appena riaperto dopo una lunga ristrutturazione, scrive il giornale. Il Real ha perso la sua ultima partita di Champions League allo stadio prima della pandemia di coronavirus nel febbraio 2020 contro il Manchester City e ora ha subito l’umiliazione per mano della squadra di Tiraspol.

Il quotidiano sportivo AS vede la sconfitta come la fine del viaggio di nozze di Carlo Ancelotti al Real Madrid, dove solo a luglio ha preso il posto di Zinedine Zidane. Il Real Madrid era “assonnato” davanti e non pericoloso. Una partita che pensavano di aver già vinto è finita in modo “imbarazzante”. “Il loro peccato è stato l’eccesso di fiducia”, ha scritto AS. Il quotidiano Sport ha scritto di una sconfitta “dolorosa” per i Blancos, abituati al successo.