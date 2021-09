Bce: Lagarde, ‘vaccini hanno guidato rapida ripresa’**

Roma, 29 set. – (Adnkronos) – “L’Eurozona sta sperimentando una ripresa rapida attribuibile soprattutto alla campagna di vaccinazioni e alla progressiva eliminazione dei lockdown e delle misure distanziamento, con una accelerazione in particolare nel settore dei servizi”. Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde, in una tavola rotonda in chiusura del Forum delle banche centrali, condotto online.

Tuttavia sullo scenario che “entro la fne dell’anno ci porterà a tornare ai livelli pre-crisi, restano elementi di incertezza, a iniziare dai problemi nelle forniture, che impattano in particolare sui paesi esportatori che non hanno potuto vendere quanto avrebbero potuto”. Un nodo, quello degli approvvigionamenti, che rappresenta “un punto interrogativo” sulla ripresa non solo dell’Eurozona, spiega la Lagarde, che fra gli elementi di incertezza identifica anche “i rialzi dei prezzi dell’energia, che però sono anche conseguenza dei forti cali registrati lo scorso anno, e le potenziali nuove ondate di contagi”.