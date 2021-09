Terremoto: Draghi, ‘parco simbolo vita che rinasce traendo forza da tragedia’**

Roma, 28 set. (Adnkronos) – “La città dell’Aquila ha scelto di affidare la memoria del terremoto non a un tradizionale monumento, ma a un parco. A uno spazio aperto che è simbolo del vuoto lasciato da chi è morto in quella terribile notte. Ma questo spazio aperto è anche simbolo di pienezza. Sarà riempito da tutte le famiglie e i bambini che giocheranno tra queste aiuole e tra queste fontane. È il simbolo della vita che deve rinascere traendo forza dalla memoria di una tragedia. Oggi ci sono finalmente le condizioni per farlo”. Così il premier Mario Draghi, all’inaugurazione del Parco della Memoria a L’Aquila, in ricordo delle 309 vittime del sisma del 2009.