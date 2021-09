Tennis: Atp Sofia, Musetti ko al primo turno

Sofia, 28 set. – (Adnkronos) – Semaforo rosso per Lorenzo Musetti nel primo turno del ‘Sofia Open’, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 481.270 euro in corso sul veloce indoor della Armeec Arena della capitale della Bulgaria. Il 19enne di Carrara, numero 61 Atp, ha ceduto per 6-7 (4-7), 7-6 (7-3), 6-3, dopo una battaglia di oltre tre ore, al bulgaro Dimitar Kuzmanov, numero 226 del ranking, in gara grazie ad una wild card. Nel decimo gioco del secondo set Musetti è arrivato a due punti dalla vittoria.