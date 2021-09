Milano, 28 set. (Adnkronos) – I due uomini trovati morti in un deposito di azoto in un ospedale del milanese erano due operai. Sono J.S, 42 anni, e E.Z., 46 anni: sarebbero morti per intossicazione. I carabinieri stanno verificando insieme ai vigili del fuoco quali possono essere le cause della loro morte: probabilmente durante il lavoro nel deposito c’è stata una fuga di azoto.