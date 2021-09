Energia: Besseghini, ‘intervento Governo ammorbidisce effetti’

Roma, 28 set. (Adnkronos) – “Siamo in presenza di un ulteriore incremento del costo delle materie prime, più ampio ed imprevedibile del precedente. L’intervento del governo, cui abbiamo fornito il necessario supporto tecnico, ammorbidisce gli effetti in una fase delicata della ripresa per proteggere i consumatori più fragili”. Ad affermarlo in una nota è il presidente dell’Arera, Stefano Besseghini in merito all’aggiornamento delle tariffe energetiche.

“Accanto all’attenzione alle famiglie in più grave difficoltà, è ormai evidente l’ampia percentuale di famiglie e imprese che, pur essendo ‘nella media’, fatica a sopportare la quotidianità. È a maggior ragione necessario un continuo lavoro per sfruttare tutte le opportunità per una riduzione strutturale dei costi energetici”, sottolinea il presidente dell’Autorità.