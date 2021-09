Covid oggi Italia, 2.985 contagi e 65 morti: bollettino 28 settembre

(Adnkronos) – Sono 2.985 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 28 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino di ministero della Salute e Protezione Civile. Registrati altri 65 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 338.425 tamponi con un tasso positività allo 0,9%. Sono 459 le terapie intensive occupate, 29 in meno da ieri. Sono 3.418 i ricoverati, 69 in meno nelle ultime 24 ore. Dall’inizio dell’emergenza ci sono stati 130.807 morti. I guariti sono stati 4.435.370, 5.105 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia ci sono 98.872 positivi, 2.208 in meno di ieri.

I DATI DELLE REGIONI

LOMBARDIA – Sono 345 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 28 settembre. Registrati inoltre altri 6 morti. 56 i nuovi casi a Milano città. 63.638 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, i nuovi casi sono lo 0,5% del totale. I tamponi complessivi sono fino ad oggi 14.904.772. Le persone in terapia intensiva 56 (-6), i ricoverati non in terapia intensiva 393 (+4), il totale complessivo dei decessi è di 34.032. Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 111 (di cui 56 a Milano città); Bergamo: 28; Brescia: 44; Como: 25; Cremona: 5; Lecco: 0; Lodi: 0; Mantova: 10; Monza e Brianza: 14; Pavia: 28; Sondrio: 3; Varese: 57.

LAZIO – Sono 252 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 settembre nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. A Roma i nuovi casi sono 135. “Oggi nel Lazio, su 9.525 tamponi molecolari e 14.366 tamponi antigenici per un totale di 23.891 tamponi, si registrano 252 nuovi casi positivi (+35), in calo rispetto a martedì 21 settembre (-49).

Tre i decessi (-1), 388 i ricoverati (-5), mentre sono 57 le persone nelle terapie intensive (-2) e 397 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1%. I casi a Roma città sono a quota 135. Prosegue il calo di casi, decessi, ricoveri e terapie intensive su base giornaliera e settimanale”, riferisce l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

VENETO – Sono 376 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 28 settembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute sulla regione. Registrati altri 10 morti, che portano a 11.770 il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia. Gli attuali positivi sono 11.049 (-296), mentre i dimessi/guariti sono 445.681 (662).

SARDEGNA – Sono 49 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 28 settembre. Registrato inoltre un altro morto, si tratta di un 80enne della Città Metropolitana di Cagliari. 2.433 le persone testate e 4.121 tamponi processati tra molecolari e antigenici.