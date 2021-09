Calcio: Skriniar, ‘complimenti alla squadra per il sacrificio in difesa, qualificazione aperta’

Kiev, 28 set. – (Adnkronos) – “Volevamo vincere. Ci siamo andati vicino ma dobbiamo dire che anche lo Shakhtar ha avuto le sue occasioni, è una buona squadra. Volevo fare i complimenti alla squadra per il sacrificio nella fase difensiva, sono contento che non abbiamo subito gol. Sicuramente nella fase offensiva potevamo fare qualcosa in più”. Il difensore dell’Inter Milan Skriniar commenta così il pareggio per 0-0 in casa dello Shakhtar Donetsk nella seconda giornata del gruppo D di Champions League. “Ora testa alta, per la qualificazione è ancora tutto aperto”, aggiunge il 26enne slovacco.