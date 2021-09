Milano, 28 set. – (Adnkronos) – Il Milan è in vantaggio per 1-0 sull’Atletico Madrid al termine del primo tempo del match valido per il gruppo B di Champions League in corso di svolgimento allo stadio ‘Meazza’. A decidere sin qui la partita il gol di Leao al 20′. I rossoneri giocano però in dieci uomini dal 29′ per l’espulsione di Kessié per doppia ammonizione.