Calcio: Allegri, ‘Chelsea solido, sarà un buon test, potrei stravolgere la Juve’

Torino, 28 set. – (Adnkronos) – “Sarà una bella partita, il Chelsea è una squadra molto solida. Hanno fisico e tecnica, ci vorrà una partita di tecnica e precisione. Domani è un buon test per noi”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia del match di Champions contro il Chelsea campione in carica.

“Ho molti dubbi in testa di formazione, vedremo quale schiererò. Potrei stravolgere la squadra. Non ho ancora deciso se giocherà Kean, Bernardeschi o Kulusevski. Rabiot? Sta bene”, aggiunge Allegri a Sky Sport.