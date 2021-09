Bologna: Boccia, ‘modello per il nuovo centrosinistra, grande fiducia in Lepore’

Roma, 28 set (Adnkronos) – “Bologna ha una tradizione importante da laboratorio per la sinistra di governo. La magia della primarie ha prodotto nuove e belle leadership. Abbiamo grande fiducia in Lepore, nel lavoro fatto con Isabella Conti e nell’alleanza lungimirante con il M5S, i partiti di sinistra e i moderati. Si, Bologna sarà un modello per il centrosinistra che verrà”. Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, in un’intervista al ‘Resto del carlino’.