Architettura: Open House riparte a Roma con un ‘Battito urbano’ (3)

(Adnkronos) – Numerose in questa edizione 2021 anche le aperture al pubblico delle case private – tra le tante ‘Casa in via Giulia’ all’interno di Palazzo Sacchetti di Massimo Adario, ‘House of Dust’ di Antonino Cardillo, e ‘La linea’ al Villaggio Olimpico di Martina Di Egidio – che sottolineano il piacere dei cittadini di aprirsi di nuovo alla città.

L’edizione 2021 di Open House Roma é anche scandita da tour nei quartieri della città – San Lorenzo, il quartiere della Vittoria, i Parioli tra ville e caserme, il Quadraro e i suoi muri – o nella città sotterranea con le cave di Villa De Sanctis a Centocelle e le grotte dello studio It’s a Casalbertone. Numerosi anche gli eventi come Voci dai Gazometri ad Ostiense, Portuense201&Floralism, o ancora Kaleidocity in zona Nomentana.

La manifestazione infine comprende anche ’40X Roma al Microscopio’ presso la Fondazione Gimema – centro di ricerca scientifica e main partner della manifestazione – una inedita collettiva fotografica dedicata a Roma nel suo essere organismo vivente e in cui le fotografie saranno viste al microscopio.