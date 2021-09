Germania: Picierno (Pd), ‘ora figura Draghi può emergere ancora con più forza in Ue’** (2)

(Adnkronos) – Draghi, “come Merkel, ha di fatto tenuto assieme l’Europa, salvando rafforzando la moneta unica. Draghi -sottolinea Picierno- conosce in profondità i meccanismi della macchina comunitaria e nessuno meglio di lui è indicato per assumere una sana e funzionale leadership, guidando il percorso verso la ripresa economica e una coesione politica sempre più avanzata”.

“L’Italia si appresta quindi a diventerà il player fondamentale del nuovo mosaico europeo e deve raccogliere la sfida, tracciando la strada maestra delle riforme strutturali. Sono certa che se la nostra classe dirigente saprà mettere da parte steccati e divisioni interne un po’ ‘provinciali’, il nostro Paese potrà affermarsi come esempio virtuoso e traino per l’intera Unione Europea”, conclude l’eurodeputata dem.