Calcio: Juventus, Dybala e Morata a disposizione dopo sosta Nazionali

Torino, 27 set. – (Adnkronos) – Gli attaccanti della Juventus Paulo Dybala e Alvaro Morata, infortunati ieri nel match con la Sampdoria, torneranno a disposizione di Massimiliano Allegri dopo la pausa per le Nazionali. Lo annuncia il club bianconero con una nota sul proprio sito ufficiale. “Gli accertamenti diagnostici effettuati questa mattina presso il J Medical hanno evidenziato: per Alvaro Morata una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Per Paulo Dybala una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Entrambi rientreranno a disposizione dopo la sosta per gli impegni delle nazionali”.