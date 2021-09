Roma, 27 set. – (Adnkronos) – Il tedesco Felix Brych è l’arbitro designato per Atalanta-Young Boys, partita della seconda giornata del girone F di Champions League, in programma mercoledì prossimo alle 18.45 al Gewiss Stadiumdi Bergamo. Lo spagnolo Jesus Gil Manzano dirigerà invece Juventus-Chelsea in campo sempre mercoledì, alle 21, all’Allianz Stadium di Torino per un match del girone H.