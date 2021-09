Amministrative: Boccia, ‘destra nel caos, sono disperati’

Roma, 27 set. (Adnkronos) – “Sanno solo provocare e distruggere. Conoscono solo la politica dell’anti. Anti-europei, anti-green pass, anti-tutto. Non dobbiamo cadere nelle loro provocazioni. Sono disperati e tentano di buttarla nel caos”. Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, intervenendo a Caserta ad un’iniziativa elettorale con i parlamentari dem Pina Picierno e Piero De Luca e Enzo Amendola, sottosegretario agli Affari Europei, in sostegno del candidato sindaco Carlo Marino.

“Mi rivolgo alle candidate e ai candidati nei consigli comunali di tutti i territori: la destra farà di tutto per provocarci, noi dobbiamo rispondere con i fatti e con le nostre proposte. Sanità pubblica, scuola pubblica, lotta al consumo del suolo, digitalizzazione e sviluppo sostenibile”.

“Questo è il manifesto degli impegni delle nostre città grazie al Recovery, voluto proprio dal Partito democratico e osteggiato dalla destra in Europa. Qui a Caserta abbiamo amministrato bene e Carlo Marino è stato tra i migliori sindaci italiani durante i momenti più drammatici della pandemia. Quando in pochi giorni dovevamo decidere come far arrivare gli alimenti a casa delle famiglie più povere e bisognose, i sindaci furono eccezionali e Marino fu tra i protagonisti. Ora vedere Salvini e Meloni venir qui e fare proclami su come intendono gestire le risorse del sud che loro non volevano dà il senso delle loro contraddizioni”.