Ferrero Rocher entra nel mercato delle tavolette

Roma, 22 set. (Adnkronos) – Dopo l’ingresso nel mondo dei gelati confezionati, il gruppo Ferrero lancia un nuovo prodotto a firma Ferrero Rocher entrando nel mercato delle tavolette di cioccolato che complessivamente. considerando Gdo, discount e canale tradizionale, vale circa 578 milioni di euro. Un segmento in continua crescita che, solo in Gdo, vale 439 milioni di euro con un presidio di oltre il 45% di soli due player e che nel 2020 ha visto la presenza di 103 referenze totali. Lo rende noto il gruppo Ferrero in un comunicato.

Il gruppo, trasformando l’iconica specialità sferica in una tavoletta, ha reso così Ferrero Rocher un vero e proprio power brand mondiale consolidando ancora di più la sua fama internazionale. A dimostrazione di questo, infatti, il lancio delle nuove tavolette coinvolgerà, oltre l’Italia, anche Germania, Regno Unito, Russia, Austria, Francia, Polonia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo per approdare poi, nel 2022, in Spagna, Portogallo e Usa.

Le nuove 3 referenze in Italia saranno al gusto di cioccolato al latte, cioccolato fondente e cioccolato bianco seguendo perfettamente i trend di consumo del 2020 che vedono il cioccolato fondente come prima scelta dei consumatori con una quota sul mercato del 37%, seguito dal cioccolato al latte (24%), e infine dal cioccolato bianco (4%). Disponibili in tutti i canali della Gdo a partire da inizio ottobre, le nuove tavolette sono pensate per offrire ai consumatori l’opportunità di vivere in una nuova forma il piacere distintivo di Ferrero Rocher.

Le tre varianti presentano una delicata cupola sopra il quadrotto che richiama la forma sferica delle specialità originali invitando a scoprire i diversi strati al suo interno: una raffinata conchiglia di cioccolato che racchiude un delizioso ripieno cremoso con granella di nocciole, ingrediente presente non solo al centro, ma anche nei due strati (della conchiglia). Una vera e propria innovazione di prodotto studiata per diversi anni con il coinvolgimento di una squadra di 50 persone che ha realizzato tantissime ‘prove’ prima di arrivare alla ricetta finale.

Il perfetto equilibrio di gusto raggiunto assicura a tutti gli amanti di Ferrero Rocher un’esperienza di consumo adatta non solo alle occasioni speciali, ma disponibile durante tutto l’anno, anche per i piccoli momenti di relax da soli o per le serate in compagnia.

Per le tavolette Ferrero Rocher, così come tutti i prodotti Ferrero, il gusto e la qualità sono garantiti a partire dalla scelta di ingredienti attentamente selezionati, come il 100% del cacao certificato sostenibile, fino alla cura del dettaglio ed al controllo scrupoloso in ogni fase del processo produttivo, in stretta coerenza con quello che da sempre è la filosofia aziendale.