Fed: Powell, su tapering nessuna decisione ma possibile fine verso metà 2022

Roma, 22 set. -(Adnkronos) – Sul ‘tapering’ ovvero la riduzione degli stimoli monetari, il comitato di politica monetaria della Federal Reserve “Non ha ancora preso nessuna decisione” ma la ‘visione’ è quella di una fine del taglio “entro la metà del prossimo anno”. Lo afferma il presidente della Federal Reserve Jerome Powell in conferenza stampa, con un annuncio piuttosto a sorpresa, dal momento che – con un avvio previsto della riduzione a dicembre 2021 – questo implicherebbe in pochi mesi l’eliminazione dell’attuale stimolo mensile da 120 miliardi di dollari di titoli (80 miliardi di dollari in bond governativi, i cosiddetti Treasuries, e 40 miliardi di dollari in mortgage backed securities). Powell comunque ha sottolineato come l’avvio del tapering non implica automaticamente un primo rialzo dei tassi di interesse.