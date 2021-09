Disabili: Meloni, ‘istituzioni sostengano associazioni, si tratta di un servizio sociale’

Roma, 22 set. (Adnkronos) – “Al mercato di Primavalle c’è uno spazio dove l’associazione Coccinelle onlus di genitori di ragazzi disabili si è organizzata per tenere questi ragazzi e per insegnare loro attività manuali. Si tratta un servizio sociale straordinario che però se la cava da solo senza sostegno delle istituzioni e forse una riflessione su quello che le istituzioni non riescono a fare neanche per chi si organizza da solo sarebbe importante”. Così Giorgia Meloni in un video Fb dal mercato di Primavalle a Roma.