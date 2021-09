Roma, 22 set. (Adnkronos) – “Il green pass è dire io ‘bianco e pulito’ e tu invece ‘sei nero, sporco e cattivo. C’è qualcosa di incostituzionale e razzistico. Chi non vuole fare il vaccino va rispettato e qui non c’è rispetto nè per gli individui nè per la democrazia”. Così Vittorio Sgarbi in aula alla Camera durante le dichiarazioni di voto sul dl Green pass per trasporti e scuola.