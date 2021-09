Roma, 22 set. (Adnkronos) – “Finalmente anche a Montecitorio obbligo #greenpass. Avremmo potuto anticipare tempi, essere modello da seguire, invece abbiamo rincorso regole valide per cittadini. Ora diano tutti buon esempio: basta polemiche per qualche voto, vaccini unica soluzione per lavorare in sicurezza”. Così Ettore Rosato di Iv su twitter.