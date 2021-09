Covid: deputati Pd, ‘riaprire in sicurezza discoteche e sale da ballo’

Roma, 22 set (Adnkronos) – “Da parte del governo arriva un segnale positivo sulla possibile riapertura delle sale da ballo. È stato infatti approvato un ordine del giorno, a prima firma del deputato Andrea Rossi, che invita l’esecutivo a verificare la possibilità di riaprire in sicurezza sale da ballo e discoteche e di individuare, nel primo provvedimento utile, ulteriori ristori per questo settore che sta subendo duramente gli effetti delle chiusure”. Lo dicono le deputate e i deputati del Pd in commissione Cultura Rosa Maria Di Giorgi, Paolo Lattanzio, Michele Nitti, Matteo Orfini, Flavia Piccoli Nardelli, Patrizia Prestipino, Andrea Rossi.

“Dopo le recenti dichiarazioni dell’esecutivo sulla volontà di verificare il potenziamento degli accessi nei luoghi di cultura, musica e sport e dopo l’estensione del green pass nei luoghi di lavoro pubblico e privato, riteniamo sia giunto il momento di intervenire anche per questi locali che svolgono una funzione aggregativa e comunitaria molto importante nel nostro Paese, spesso gestiti da associazioni che vivono grazie alle attività di volontariato”, spiegano.