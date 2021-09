Camera: oggi Question time con Franceschini, Bianchi e Patuanelli

Roma, 22 set. (Adnkronos) – Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte al superamento dei limiti di capienza posti per l’accesso ai cinema, ai teatri e agli spettacoli dal vivo in genere.

Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, risponde a interrogazioni sulle iniziative per ridurre il fenomeno delle classi sovraffollate, al fine di garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale e un’efficace didattica per gli studenti; sulle iniziative volte a salvaguardare e valorizzare in ambito scolastico il progetto educativo ‘Bimbisvegli’; sulla possibilità di derogare all’uso della mascherina nelle aule scolastiche e intendimenti in ordine alla gestione dei casi di contagio e della quarantena negli istituti scolastici.