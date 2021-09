Roma, 22 set. – (Adnkronos) – Per la prima volta nella sua storia la Serie A di pallacanestro e gli eventi della Lega basket avranno una copertura televisiva anche negli Stati Uniti dove saranno trasmessi in chiaro sull’emittente Next Level Sports (NXT) e sul canale digitale e Ott for the Fans. Lo annuncia la Lega basket con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.