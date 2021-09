Ibarra (Engineering): “Spinta a digitalizzazione necessaria al Sud”

Roma, 21 set. – (Adnkronos) – “Il tema dell’infrastruttura digitale è sicuramente più importante al Sud piuttosto che al Centro e al Nord; il che non significa che non ci siano aree grigie o anche aree bianche al Centro e al Nord ma il problema del digital divide nel Mezzogiorno è senz’altro più evidente”. E’ quanto sottolinea Maximo Ibarra, Ad di Engineering intervenendo al summit su ‘Pnrr: come impatteranno il sistema economico e sociale del nostro Paese?’organizzato da EY e Luiss Business School. Anche il tessuto produttivo nel Mezzogiorno è meno esposto alla competizione internazionale e “la scarsa presenza di queste realtà rende più difficile portare avanti investimenti importanti” nell’area, dice Ibarra: il che non vuole dire che questo gap non si possa colmare ma “è un problema che bisogna affrontare” con una spinta alla digitalizzazione che puo’ arrivare anche dalla Pa.