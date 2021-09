Covid: Bernini, ‘bene effetto green pass su prenotazione vaccini’

Roma, 21 set. (Adnkronos) – “Le nuove disposizioni sul green pass introdotte dal Governo hanno avuto, tra i tanti effetti, quello di un aumento delle prenotazioni per la vaccinazione, addirittura un raddoppio, anche nella Regione Emilia-Romagna. Segno che la strada intrapresa è quella giusta ed è anche l’unica che ci consentirà di tornare al più presto alle nostre vite pre-pandemia, in particolare per quelle attività che ancora devono subire restrizioni”. Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

“Questo nemico invisibile – prosegue l’azzurra – può essere sconfitto solo con il vaccino e solo raggiungendo una adeguata percentuale di persone immunizzate: è una battaglia di tutti e per tutti, che va al di là del colore politico. E’ proprio grazie ai vaccini che siamo riusciti a superare le tante limitazioni a cui, con grande sacrificio, gli italiani si sono adeguati: abbiamo il dovere di compiere gli ultimi e decisivi passi, tutti insieme, per poter finalmente assaporare la gioia di quella normalità che per troppo tempo ci è mancata”.