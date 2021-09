Roma, 21 set. (Adnkronos) – “Grandi rischi per la vita dell’uomo nelle città. Non è fantascienza, è il #GlobalWarming. Il #PNRR prevede risorse per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, a cominciare dalle linee di costa. Servono interventi urgenti per evitare il peggio”. Così Maria Elena Boschi di Iv su twitter.