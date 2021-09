Calcio: Allegri, ‘mai così male da 60 anni, serve una vittoria’

Torino, 21 set. – (Adnkronos) – “Bisogna solo fare una vittoria e magari inizieremo a vedere le cose in modo diverso. Col Milan la squadra ha fatto una buona prestazione, ma dobbiamo migliorare perché sbagliamo troppo tecnicamente,soprattutto in avvio di secondo tempo”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con lo Spezia. “Bisogna vincere, non c’è niente da fare perché quello che conta è sempre la vittoria. L’ultima volta che la Juventus aveva 2 punti in 4 partite era 60 anni fa, serve la vittoria per vedere le cose in un altro modo”, aggiunge Allegri.