Recovery: Fdi, ‘su Pnrr dubbi e incertezze, da noi domande per avere risposte’ (2)

(Adnkronos) – “Sul Pnrr -ha sottolineato l’organizzatore del seminario, il senatore Andrea de Bertoldi di Fdi – permangono molti dubbi, incertezze e preoccupazioni. Il nostro seminario ha avuto proprio l’obiettivo di capire cosa manca affinché questa ingente quantità di denaro, che ricordo essere a debito per due terzi, non venga sfruttata in maniera inferiore alle attese. Noi chiediamo al Governo di istituire immediatamente un tavolo di regia non solamente per l’attuazione del Programma ma anche per dare funzionalità a quelle che sono le linee parallele al Pnrr, cioè le riforme attraverso le quali il piano potrà sviluppare appieno le sue potenzialità. Per la riforma fiscale, ad esempio, ci sorge il dubbio che la si voglia fare finanziando le sue coperture, che ammontano al momento a solo 3 miliardi, attraverso una nuova tassazione sugli immobili. Ben venga la riforma fiscale ma siamo ovviamente contrari come forza politica di opposizione ad attuarla con un prelievo dalle tasche degli italiani con una sorta di patrimoniale”.

Secondo il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, “le Regioni e gli Enti Locali, che sono i principali soggetti attuatori del Pnrr, non sono state coinvolte dal Governo. Se si pensa che il Pnrr nasce dalla pandemia per mettere in sicurezza la sanità, i 6 miliardi stanziati sono assolutamente insufficienti, tenuto conto che solo uno ne servirebbe per l’Abruzzo, e occorre anche ridurre il divario infrastrutturale non solo fra nord e sud ma anche fa est e ovest, fra la costa tirrenica e quella adriatica”.

Secondo il responsabile Enti Locali di Fdi, Guido Castelli, “l’impostazione del Pnrr tradisce la sua vocazione centralista nel nome del facciamo presto, facciamo subito, quando invece per fare riforme incisive serve un tempo di compensazione, insomma serve il tempo giusto.