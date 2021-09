Covid: Fontana, ‘aiuteremo Paesi in difficoltà su vaccini’

Milano, 20 set. (Adnkronos) – Come Lombardia “stiamo ragionando per cercare di mettere a disposizione le nostre capacità e risorse a favore di popoli in difficoltà, che non hanno la possibilità di affrontare con impegno una campagna vaccinale”. Lo ha detto in conferenza stampa il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. “Il nostro successo nella campagna ci fa riflettere sulle situazioni che in altre parti del mondo si verificano e sulle altre popolazioni che stanno soffrendo in modo indicibile”.