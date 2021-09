Roma, 20 set. – (Adnkronos) – “Io sono un uomo di business quindi non mi faccio né speranze né illusioni, io faccio budget. Nel nostro budget noi ci aspettiamo che il Milan arrivi almeno quarto, in Champions. Questo è il nostro obiettivo. Poi certo se arriva qualcosa in più, siamo ben contenti”. Lo dice il presidente del Milan Paolo Scaroni, ai microfoni di ‘Quarta Repubblica’ su Rete4, in merito agli obiettivi stagionali dei rossoneri.