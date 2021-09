Basket: Supercoppa, Olimpia Milano prima finalista

Roma, 20 set. – (Adnkronos) – L’Olimpia Milano è la prima finalista della Supercoppa Italiana. Alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno le ‘scarpette rosse’ hanno sconfitto Brindisi per 72-67 al termine di una gara tirata e decisa nel finale. Per la squadra di Ettore Messina Konstantinos Mitoglou è il miglior marcatore con 13 punti, in doppia cifra anche Hines (11 punti), Shields (11), Melli (11) e Delaney (10). Ai pugliesi non bastano i 16 punti di Nick e Josh Perkins. Alle 21 in campo Venezia e Virtus Bologna nella seconda semifinale.