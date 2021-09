Roma, 19 set. (Adnkronos) – A governare con Pd e M5S “ci facciamo il fegato un po’ grosso”, votare per la Lega alle amministrative si traduce in “due scelte di vita”, una locale ma anche “a livello nazionale: fosse per loro fermerebbero quota 100 e confermerebbero il reddito di cittadinanza, noi il contrario. Noi vogliamo togliere il reddito di cittadinanza a chi non ha voglia di lavorare, e sono tanti, troppi. Se Pd e M5S vogliono tornare alla legge Fornero, la Lega farà le barricate dentro e fuori dal PArlamento, perché con il lavoro e con la vita non si scherza”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Pordenone per il candidato sindaco Alessandro Ciriani.