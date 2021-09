Pd: Letta, Prodi lo ascolto sempre, ma non Salvini**

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Io sono sempre molto attento a quello che dice Romano Prodi e mi sento in linea con molte scelte da lui fatte in passato. Oggi ha detto cose importanti, su questo lavoro di federare la coalizione e alle amministrative c’è un primo passo. Io ascolto quello che dice Prodi ma non chieda di ascoltare Salvini.” Lo dice il segretario del Pd Enrico Letta a Skytg24. “Io penso che non esistano due campi diversi, quello dei diritti e quello del sociale. Io penso che esista il tema di rendere la persona protagonista”.