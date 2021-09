Governo: Prodi, ‘quello Draghi di necessità, ringraziamo il cielo che va avanti’

Roma, 19 set (Adnkronos) – “Quello di Draghi è un governo di necessità. Fino a quando non ci sono elezioni per un quadro diverso la necessità dura, ringraziamo il cielo che il governo può andare avanti”. Lo ha detto Romano Prodi a Mezz’ora in più.

“I partiti non hanno più presa, l’unico Paese in cui ancora funzionano è la Germania”, ha sottolineato l’ex premier.