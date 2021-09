Covid: Letta, ‘su green pass è Lega che deve chiarirsi, divisa al suo interno’

Roma, 19 set. (Adnkronos) – Quello con Salvini “non è un litigio tra comari, ma si tratta di posizioni politiche diverse. Il fatto che la collettività debba pagare i tamponi di chi non vuole vaccinarsi io lo trovo un fatto di cui discutere, sono contrario a questo atteggiamento di strizzare l’occhio a chi non vuole vaccinarsi per poi gravare sulla collettività. Su green pass la pensiamo in modo differente, ma c’è differenza nella Lega innanzitutto, che deve chiarirsi le idee: Zaia e Giorgetti, ad esempio, sono su linee completamente diverse rispetto a Salvini”. Così Enrico Letta, ospite di Skytg24.