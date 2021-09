Amministrative: Conte, ‘per M5S è momento semina, ma siamo fiduciosi’

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Queste elezioni amministrative giungono con il M5S che ha appena avviato il nuovo corso, un nuovo corso che si è insediato da poco, non siamo ancora riusciti a varare i nuovi organi, quindi il nuovo corso non si sta ancora dispiegando. Ovviamente vedere il calore delle persone ci fa ben sperare. Questo è per il M5S il tempo della semina, è un progetto solido e articolato che richiede tempo. Perciò, con la semina, speriamo che i primi segnali di forte incoraggiamento siano chiari già con questa tornata elettorale”. Così il capo politico del M5S, Giuseppe Conte, intervenendo a Massafra, dove è giunto per il suo tour elettorale.