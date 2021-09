Tennis: sempre critiche le condizioni di Erik Crepaldi dopo l’incidente d’auto

Roma, 18 set. – (Adnkronos) – Sono sempre critiche le condizioni di Erik Crepaldi. Il 31enne tennista piemontese, numero 619 del mondo, si trova in prognosi riservata all’ospedale Maggiore di Novara per le lesioni riportate in incidente stradale a Busonengo (Vercelli) dove la sua auto si è scontrata con un’altra proveniente dalla direzione opposta. Sui social tanti amici e colleghi gli hanno rivolto un pensiero d’incoraggiamento e tra questi anche Fabio Fognini. “Forze Erik non mollare mai!”.

Accanto a lui la fidanzata Federica Prati che gli ha dedicato questo messaggio su Instagram. “Erik è sempre stato un lottatore e tutti gli vogliono bene, solo guardandolo si può vedere quanta energia ha e anche questa volta ce la farà: dobbiamo aiutarlo. Bisogna continuare a pregare, mandategli pensieri positivi e sono convinta che ce la farà. Sono arrivati tanti messaggi chiedendo cos’ha: se io sapessi le sue reali condizioni ve lo direi, ma non le sanno nemmeno i medici. Bisogna restare positivi: salviamolo. Erik serve a questo mondo, non ci può essere un mondo senza di lui“.