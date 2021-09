Roma: Marsilio, ‘Michetti abruzzese come me, speriamo in sindaco che guardi ad Abruzzo’**

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Siamo qui per dare il nostro modesto contributo a Michetti, abruzzese come me, in una città con migliaia famiglie legate all’Abruzzo”. Lo dice all’Adnkronos il governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio, in attesa del comizio di Giorgia Meloni per Fabrizio Michetti, candidato sindaco per la Capitale, a piazza del Popolo.

“Speriamo in un sindaco della città eterna che abbia attenzione per questa regione. Roma ha sempre guardato al nord e al sud dimenticando le regioni centrali che hanno tanto da raccontare dell’Italia. Confidiamo nel ritrovamento di questa missione”.