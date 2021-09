Roma: D’Elia, ‘Casa internazionale donne salva grazie a lavoro di tante e tanti’

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “La Casa è salva, ancora una volta abbiamo dimostrato che insieme si può fare. Il contratto di comodato d’uso gratuito per i prossimi 12 anni ottenuto dalla Casa internazionale delle donne di Roma è finalmente il riconoscimento del valore pubblico di quel luogo e del lavoro e dei progetti che nella Casa prendono vita”. E’ quanto dichiara Cecilia D’Elia, portavoce della Conferenza nazionale delle donne democratiche e responsabile per la parità nella segreteria del Pd.

“È un risultato a cui abbiamo lavorato in tante e tanti, fuori e dentro le istituzioni. Possibile grazie al riconoscimento ottenuto nella scorsa legge di bilancio, quando ministro era Roberto Gualtieri, e tante parlamentari democratiche hanno sostenuto l’emendamento che finanziava la Casa e quello sul comodato d’uso gratuito per i luoghi delle donne. Abbiamo aperto una strada, per tante realtà, anche così, si afferma un’idea condivisa di città e di partecipazione attiva della cittadinanza”.